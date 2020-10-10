Коронавирус в Кирове: 96 новых случаев заражения COVID-19

В отделении реанимации находятся 46 пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оперштаб Кировской области подготовил актуальные данные по COVID-19 на утро 10 октября.

За минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 96 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. В то же время с выздоровлением выписали 663 человека, в том числе 142 - из инфекционных стационаров.

На сегодняшний день в инфекционных госпиталях проходят лечение 2395 пациентов с COVID-19, у 1331 человека из их числа коронавирус протекает с пневмонией. В отделении реанимации находятся 46 пациентов, 17 человек – на искусственной вентиляции легких.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки от коронавируса умер еще один человек.

По состоянию на 10 октября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 8076 пациентов, у кого болезнь протекала с осложнениями, выздоровели;

- 143 человека умерли;

- 2396 кировчан лечатся в инфекционных стационарах, у 1331 из них диагностирована пневмония;

- 8989 жителей региона находятся на амбулаторном лечении.