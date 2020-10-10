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Происшествия

Кировчанин «отомстил» машине, поссорившись с ее хозяином

Полиция выясняет обстоятельства происшествия
Наталья Трубина
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Посетители бара поссорились и начали драться, а когда один из них попытался уехать на своей машине, другой стал пинать автомобиль и повредил его.

Посетители бара поссорились и начали драться, а когда один из них попытался уехать на своей машине, другой стал пинать автомобиль и повредил его.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

8 октября в кировском баре двое мужчин устроили драку. После потасовки один из них повредил машину другого. Об этом сообщила пресс-служба региональной Росгвардии.

Инцидент произошел в полночь на улице Лепсе. Росгвардейцы прибыли на место сразу после вызова. Администратор бара рассказала, что посетители поссорились и начали драться, а когда один из них попытался уехать на своей машине, другой стал пинать автомобиль и повредил его.

Потерпевший написал заявление на дебошира. Сейчас обстоятельства драки выясняет полиция.

Криминал