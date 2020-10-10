Кировчане завоевали девять медалей на соревнованиях по конному спорту

В общекомандном зачете спортсмены заняли второе место. Фото: vk.com/youthsport43

В Нижнем Новгороде прошел лично-командный чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по конному спорту.

От Кировской области в соревнованиях приняли участие девять человек. По итогам турнира определился состав сборной на 2021 год, поэтому для спортсменов соревнования стали самыми главными в текущем году.

Подготовка к первенству шла на протяжении всего лета. Кировчане достойно выступили, завоевав пять золотых и четыре серебряных медали. В общекомандном зачете спортсмены заняли второе место. А по пони-классу в группе участников 12-16 лет удалось выйти на первое место. Тренер кировской команды Ирина Рогачева отметила, что соревнования для команды прошли успешно. Наставник спортсменов также высоко оценила уровень организации мероприятия.

Всадники Кировской области регулярно участвуют в различных соревнованиях и спортивных смотрах. А ключ к успеху на этом турнире - старания наездников и грамотная работа тренерского состава.

Чемпионат и первенство Приволжского федерального округа завершает сезон на открытом грунте для кировских всадников. Спортсмены начинают подготовку к будущему сезону.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте