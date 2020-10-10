Пасмурно, но без дождей: прогноз погоды в Кирове на выходные

Выходные дни не удивят существенными изменениями в погоде. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По прогнозам синоптиков, в выходные дни в регионе сохранится относительно теплая погода. Осадков не ожидается, однако город накроет пасмурное небо.

Утром в субботу, 10 октября, воздух прогреется до +8 градусов. В течение дня температура составит +10 градусов. Уже ближе к вечеру она опустится до +7 градусов. Максимальная скорость ветра не превысит 9 м/c.

В ночь на воскресенье, 11 октября, столбик термометра покажет +9 градусов. Днем температура достигнет отметки в +13 градусов, а в 15.00 из-за туч ненадолго выглянет солнышко. Южный ветер наберет скорость до 2-4 метров в секунду с порывами до 6 метров.

В выходные геомагнитные колебания останутся в норме и никак не повлияют на самочувствие кировчан.

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