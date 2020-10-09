У кировчан возникнут трудности с проездом по улицам Луганской и Подгорной

В Кирове ограничат движение по улице Луганской и прекратят его по улице Подгорной. Фото: pixabay.com

В Кирове ограничивают движение транспорта на одной улице и прекращают - на другой. Информацию сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, трудности с проездом возникнут на отрезке дороги около строящегося здания №53/2 по улице Луганской. Как известно, там возводят новый ТРЦ, и сейчас на этом участке демонтируют контактную и волоконно-оптическую сеть. В связи с этим часть дороги будет закрываться на ночь. До 28 октября с 22.00 до 05.00 проезд транспорта будет ограничен.

Кроме того, автомобилистов информируют, что частично перекрывается улица Подгорная. С 9 по 23 октября в районе дома №8 прекращается движение транспорта. Связано это с аварийными работами КТК.