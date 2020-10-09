В Кирове планируют заменить светофоры на пяти перекрестках за 16 миллионов рублей

Дата проведения аукциона в электронной форме намечена на 20 октября 2020 года.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Городские власти планируют обновить светофоры на пяти участках Кирова. Информация о проведении торгов появилась на сайте Госзакупок.
Согласно технической документации, работ по модернизации светофоров запланированы на пяти перекрестках:
- улица Московская - перекресток Строителей и А. Упита;
- улиц Горького - Воровского;
- улиц К. Маркса - Воровского;
- улиц Ленина - Красноармейской;
- улиц Ленина - Преображенской.
Помимо этого, на участках обновят дорожные знаки. Максимальная цена контракта составляет 14 млн 699 тысяч рублей. Деньги будут выделены из областного и городского бюджетов.
Дата проведения аукциона в электронной форме намечена на 20 октября 2020 года.
Отметим, что будущий подрядчик должен обеспечить бесперебойное движение транспорта на время работ. Кроме того, организация обязана предоставить гарантию на 24 месяца с момента подписания акта о приемке.
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