Кировчан просят помочь в поисках 15-летнего подростка

В последний раз подростка видели 7 октября. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове двое суток разыскивают 15-летнего подростка. Никита Кассин в последний раз вышел из дома 7 октября около 13.30. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Кировчан просят помочь в поисках подростка. Его приметы сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Никите 15 лет, рост 180 см, нормального телосложения, у него русые волосы и зеленые глаза. Уходя из дома, подросток надел черную куртку, синюю толстовку, темно-зеленые джинсы и темно-синие кроссовки. С собой он взял серый рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить об этом по номерам 8-800-700-54-52 или 112.