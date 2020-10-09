Прокуратура через суд добилась ликвидации свалки в Первомайском районе Кирова

Суд обязал региональные власти вывезти мусор из Паркового лесничества. Фото:epp.genproc.gov.ru

Кировская межрайонная природоохранная прокуратура проверила сообщения о несанкционированной свалке на территории Паркового лесничества Первомайского района города Кирова.

В пресс-службе надзорного ведомства рассказали, что на участке обнаружено 42 куб. метра мусора. Но региональное министерство лесного хозяйства не принимало меры к ликвидации свалки. В связи с этим прокуратура обратилась в суд.

В итоге суд обязал региональные власти вывезти мусор из Паркового лесничества. В настоящее время Минлесхоз заключил государственный контракт с компанией, которая займется ликвидацией свалки.

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