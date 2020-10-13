60 водителей сели за пьяное вождение

Ежедневно инспекторы ДПС Кировской области выявляют от 8 до 12 нетрезвых водителей Фото: Иван МАКЕЕВ

За 9 месяцев 2020 года в Кировской области произошло 156 ДТП с участием нетрезвых или отказавшихся от медосвидетельствования водителей, в которых погибли 29 человек и 246 были травмированы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество подобных ДТП и погибших в них сократилось на 11,4% и 34,1% соответственно.

Основная масса ДТП по вине нетрезвых водителей совершается в населенных пунктах, однако тяжесть последствий таких аварий выше на автодорогах. В городе Кирове по вине нетрезвых водителей произошло 42 аварии, что на 8,7% меньше, чем в 2019 году. Более пяти подобных происшествий зарегистрировано на территориях Вятскополянского, Кирово-Чепецкого, Котельничского, Омутнинского, Оричевского, Слободского и Яранского районов области.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, обычно ДТП по вине нетрезвых водителей происходят в воскресенье, чаще всего - между 19 и 20 часами.

Ежедневно инспекторы ДПС Кировской области выявляют от 8 до 12 нетрезвых водителей. Всего за 9 месяцев 2020 года сотрудниками ГИБДД выявлено 3992 водителя, управлявших транспортом в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

В настоящее время за управление транспортом в состоянии опьянения или отказ от прохождения медосвидетельствования водителю предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования преудсмотрена уголовная ответственность.

В 2020 году сотрудниками Госавтоинспекции Кировской области пресечено 408 случаев повторного управления транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе в городе Кирове – 104 случая, в районах области – 304, в том числе в Кирово-Чепецком – 35, Лузском – 23, Слободском – 20, Советском – 20, Белохолуницком – 14, Верхнекамском – 13, Вятскополянском – 12.

В судах вынесено 398 обвинительных приговоров, по которым назначены:

218 – обязательные работы и лишение права управления транспортными средствами;

60 – лишение свободы на срок от 4 месяцев до 2 лет и лишение права управления транспортными средствами;

26 – штраф и лишение права управления транспортными средствами;

7 – принудительные работы на срок от 4 месяцев .

97 дел находится на рассмотрении в суде. Оправдательных приговоров нет.