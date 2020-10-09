Коронавирус в Кирове: за сутки выздоровели 794 пациента

В реанимации находятся 42 кировчанина. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки в Кировской области зарегистрировали 81 новый случай заражения коронавирусом с симптомами заболевания. В то же время с выздоровлением выписали 794 человека, в том числе 86 - из инфекционных стационаров.

По данным регионального Минздрава, за минувшие сутки от коронавируса умер еще один человек. Еще двое пациентов, скончавшихся ранее, внесены в регистр погибших от новой инфекции после получения результатов вскрытия.

По состоянию на 9 октября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 9347 случаев заражения с симптомами заболевания;

- 7988 пациентов, у кого болезнь протекала с осложнениями, выздоровели;

- 142 человека умерли - по данным регионального Минздрава;

- 2317 кировчан лечатся в инфекционных стационарах, у 1323 из них диагностирована пневмония;

- 8542 жителей региона находятся на амбулаторном лечении.

Количество госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии увеличилось до 42. На искусственной вентиляции легких находятся 19 человек.