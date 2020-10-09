Более 200 кировских детей будут посещать частные сады за счет бюджета

На данный момент 88 детей уже посещают частые садики. Фото: Мария ЛЕНЦ

В частных детских садиках города Кирова планируют дополнительно создать 223 бюджетных места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Дети будут посещать дошкольные учреждения за счет бюджета. Субсидия в 25,8 миллиона рублей получена в рамках национального проекта «Демография».

В городском департаменте образования рассказали, что сейчас на участие заявились три частных садика «Детская страна», «Росток» и «Центр развития ребенка – «Детский сад Монтессори».

- В настоящее время родителям, имеющим детей в возрасте от полутора до трех лет, выданы 173 направления, - сообщили в департаменте. - Еще 50 выдадут до 1 ноября текущего года.

На данный момент 88 детей уже посещают частые садики. Остальные ребята проходят медицинский осмотр.

Напомним, что ранее заместитель председателя ОЗС Владимир Костин на сентябрьском пленарном заседании рассказал, что в Кирове 494 детей старше трех лет не получили места в детских садах: «в этом зале нас уверяли, что все дети в текущем году будут обеспечены местами в дошкольных учреждениях».

Однако в правительстве Кировской области заявили о других данных. Так, места в дошкольных учреждениях не получили 410 детей. Кроме того, всем родителям были предложены путевки в детские сады, но они по тем или иным причинам отказались.

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