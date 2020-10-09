Кировчане смогут бесплатно привить своих домашних животных от бешенства

Вакцинацию проводят любым животным - главное, чтобы у них были чип, бирка или клеймо. Фото: kirovreg.ru

В Кирове скоро начнется осенняя кампания по выездной вакцинации домашних животных от бешенства. Как сообщает управление ветеринарии по региону, старт ей дадут 12 октября, а закончится акция 11 ноября.

Кировчане могут бесплатно привить своих зверьков. Принимают не только кошек и собак, вопреки стереотипам. Можно принести любых животных, подверженных заболеванию - хорьков, шиншилл, кроликов и других. Однако стоит учитывать, что вакцинацию проводят только идентифицированным животным - то есть тем, у кого есть чип, бирка или клеймо. Если их нет, специалисты могут платно оказать эти услуги.

Посмотреть график проведения вакцинации, а также места работы мобильных пунктов можно здесь. Кроме того, специалисты готовы выехать и в определенные районы города и дворы по заявкам жильцов.