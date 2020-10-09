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Происшествия

В Кировской области рабочий получил серьезную травму

Региональный Следком выясняет обстоятельства несчастного случая
Наталья Трубина
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Кусок дерева попал рабочему в грудь и нанес тяжкий вред здоровью.

Кусок дерева попал рабочему в грудь и нанес тяжкий вред здоровью.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кировской области мужчина получил серьезную травму на производстве. Несчастный случай произошел из-за халатности руководства. Так считает региональный Следственный комитет.

Мужчина пострадал на одном из предприятий в Лузском районе. Он работал на многопильном станке, у которого не было защитных ограждений. В итоге кусок дерева попал ему в грудь и нанес тяжкий вред здоровью.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

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