В Кировской области рабочий получил серьезную травму

Кусок дерева попал рабочему в грудь и нанес тяжкий вред здоровью. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кировской области мужчина получил серьезную травму на производстве. Несчастный случай произошел из-за халатности руководства. Так считает региональный Следственный комитет.

Мужчина пострадал на одном из предприятий в Лузском районе. Он работал на многопильном станке, у которого не было защитных ограждений. В итоге кусок дерева попал ему в грудь и нанес тяжкий вред здоровью.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.