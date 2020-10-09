В субботу в Кирове пройдут «сплошные проверки» автолюбителей

Нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В выходные дни сотрудники Госавтоинспекции вновь проверят автолюбителей на состояние алкогольного опьянения. «Сплошные проверки» пройдут в субботу на территории Октябрьского района, а также на въездах и выездах из областного центра.

Сотрудники Госавтоинспекции будут останавливать все транспортные средства. Традиционно вместе с сотрудниками ГИБДД на дороги выедут активисты движения «Ночной патруль» и представители добровольных дружин.

- В целях избежания конфликтных ситуаций, а так же предупреждения коррупционной составляющей как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы, - сообщили в пресс-службе ведомства.

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.

За прошедшие выходные дни сотрудники Госавтоинспекции задержали 38 нетрезвых водителей. Кроме того, инспекторам удалось пресечь 642 правонарушения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте