Владельцы вывесок в центре Кирова игнорируют правила

Владельцев разыскивают и выдают им предписания об добровольном демонтаже вывесок . Фото: admkirov.ru

На центральных улицах Кирова проверили законность размещения рекламных конструкций и средств наружной информации.

Не все владельцы вывесок следуют правилам, подтвердил рейд. Так, практически на всех домах в квартале улиц Воровского – Октябрьский проспект – Милицейская – Карла Маркса вывески не соответствуют размерам и местам размещения средств наружной информации, определенных паспортами наружной отделки фасадов.

Чаще всего встречаются нарушения, когда средства наружной информации расположены выше уровня перекрытий между первым и вторым этажами или в хаотичном порядке, без соблюдения единой горизонтальной оси. Некоторые рекламные вывески, в том числе изготовленные из декоративной пленки, полностью перекрывают оконные проемы.

Кроме того, на фасадах зданий рекламные конструкции размещаются без разрешения на их установку и эксплуатацию. В таких случаях владельцев разыскивают и выдают им предписания об добровольном демонтаже вывесок в течение месяца.

По вопросам размещения рекламных и информационных конструкций можно обратиться в МКУ «Городская реклама» по адресу: ул. Дерендяева, 15, телефон 38-20-46.