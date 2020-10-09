В Слободском районе под колесами отечественной легковушки погибла пенсионерка

Авария произошла в 19 часов в Слободском районе. Фото: vk.com/gibdd43

На федеральной трассе Кострома - Шарья - Киров - Пермь под колесами отечественной легковушки погибла 62-летняя женщина. Информацию об аварии сообщили в областном ГИБДД.

В четверг, 8 октября, на автодороге в Слободском районе произошла смертельная авария. По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля ВАЗ-21103 сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

- В результате происшествия пешеход погибла при транспортировке медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло три ДТП, в которых один человек погиб и два человека получили травмы.