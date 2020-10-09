Библиотека в селе Филиппово преобразилась

/Пространство просто и быстро меняется по желанию читателей или под формат мероприятия. Фото:kirovreg.ru

Старинная библиотека в селе Филиппово, названная в честь всемирно известного мультипликатора Валентина Караваева, 8 октября преобразилась благодаря реализации национального проекта «Культура».

Филипповская библиотека Кирово-Чепецкого района названа в честь знаменитого художника-мультипликатора Валентина Караваева. Филипповцы очень гордятся этим, при библиотеке организован мини-музей, посвященный знаменитому земляку. Известность ему принесли мультфильмы: «Дед Мороз и лето», «Лягушка-путешественница», «Зайчонок и муха», серия мультфильмов про попугая Кешу.

В рамках нацпроекта в библиотеке оборудовали мультипликационную студию, с помощью которой сотрудники будут учить детей и подростков делать мультфильмы. Рядом расположили небольшую, оформленную персонажами мультфильмов Валентина Караваева, сцену - ребята будут развивать актерские таланты.

Библиотечный фонд обновился на 2,5 тысячи книг. Преобразился и сам читальный зал. С помощью мобильной мебели можно быстро и просто менять пространство по желанию читателей или под формат мероприятия. Для старшего поколения выделены удобные места для работы за компьютером. Здесь планирует обучать пожилых людей азам компьютерной премудрости.

Для молодых семей появилась новая литература по воспитанию и развитию детей, световые доски с песком для рисования, а также интерактивный столик «Уникум», который первыми оценили Екатерина Сидорова с 6-летней дочкой Настей.

- Я и мои дети родились в Филиппово. Сейчас работаю в Доме культуры, где находится библиотека, поэтому ходим сюда с детьми регулярно. Но с таким удовольствием, как после модернизации, дети никогда сюда не приходили. Малышка осваивает интерактивную доску - учимся по ней читать, скоро в школу. А старший сын - роботехнику, читает техническую литературу. Будет поступать в Железнодорожный техникум, - рассказала Екатерина.

Большинство оборудования - интерактивный глобус, 3D принтер и ручки, игровые планшеты будет задействовано для занятий в клубах по интересам. Например, помимо клуба робототехники, планируют открыть экологический кружок, где задействуют новый шлем виртуальной реальности.

Важно, что в Филипповской библиотеке появилось и отдельное компьютерное место для людей с ОВЗ. Оно оборудовано клавиатурой для слабовидящих, электронной ручкой - видеоувеличителем и портативной информационной индукционной системой. После модернизации библиотека приняла участие в конкурсе Фонда Тимченко «Ближний круг». Волонтеры, сотрудники библиотеки, используя новое оборудование, теперь будут ходить домой к тем, кто не может сам социально адаптироваться в виду ограниченных возможностей здоровья, об этом губернатору рассказала министр культуры Татьяна Мазур.