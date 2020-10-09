Коронавирус в Кировской области: даты каникул могут быть перенесены

Этой осенью из-за пандемии коронавируса кировские школьники будут отдыхать в одно время. Фото: Олег ЗОЛОТО

Все кировские школьники уйдут на каникулы одновременно. Так решили на заседании федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Обычно в школах Кировской области дети учатся по четвертям и триместрам и уходят на каникулы в разные сроки. Но этой осенью из-за пандемии коронавируса они будут отдыхать в одно время.

Сейчас дата начала каникул неизвестна. В областном правительстве сообщили, что решение о сроках будет принимать региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.