Команда из Верхнекамского района стала чемпионом Первенства России по полиатлону

Кировские полиатлонисты поднялись на верхнюю ступень пьедестала. Фото:vk.com/youthsport43

Команда из Кировской области приняла участие в Первенстве России по полиатлону в спортивной дисциплине троеборье с бегом. Соревнования прошли в городе Калуге. На турнире состязались 16 команд из 12 субъектов страны.

Команда спортивной школы «Север» из Верхнекамского района представила Кировскую область. В ее состав вошли: Халезов Родион, Черных Егор, Попова Александра, Падерина Ульяна и Кандаков Яромир. В командном первенстве кировчане набрали максимальные 1211 очков. И заняли первое место, опередив спортсменов из Санкт-Петербурга и Коврова, которые заняли второе и третье место соответственно.

Среди субъектов Российской Федерации команда Кировской области заняла второе место.

Кандаков Яромир, Черных Егор, Попова Александра стали чемпионами России в своих возрастных группах. Юные спортсмены выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта. Все победители зачислены в сборную страны по полиатлону.

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