Дари добро: кировчан просят помочь бездомным животным из городских приютов

Животным из приютов города нужна посильная помощь всех неравнодушных кировчан. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кировчан вновь призывают помочь братьям нашим меньшим, живущим в городских приютах. Центры местной активности совместно с организацией защиты животных «Дари Добро» запускают второй этап благотворительной акции «Котопес». Как сообщила пресс-служба горадминистрации, он пройдет с 13 октября по 15 ноября.

Приютам и их обитателям жизненно необходимы корма, крупы, консервы и другие продукты питания с длительным сроком хранения. Всегда нужны миски и лотки, наполнители, лежанки и когтеточки, а также переноски. Кроме того, помощь нужна и сотрудникам приюта. Они нуждаются в перчатках и средствах дезинфекции.

Все эти вещи неравнодушные кировчане могут принести по следующим адресам:

- ЦМА, ул. Горького, д. 27 (Библиотека-филиал №3 «Маяк»), контактный телефон: 8-919-529-92-14 (руководитель ЦМА Щепина Елена Анатольевна);

- ЦМА, Лянгасово, Ленина, 10 (помещение сектора развития удаленных территорий ТУ по Ленинскому району), контактные телефоны: 8-912-726-53-80, 8-953-691-41-73 (руководитель ЦМА Новоселова Надежда Дмитриевна)

- ЦМА, ул. Азина, д. 55 («Межшкольный учебный комбинат №3»), контактный телефон: 8-912-336-07-91 (руководитель ЦМА Лаймберг Ольга Олеговна).

Помощь принимают по вторникам с 15.00 до 18.00 с соблюдением всех норм санэпинбезопасности.

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