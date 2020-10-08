Кировчанка стала призером первенства России по тяжелой атлетике

Кировскую область представляла воспитанница Вятской школы олимпийского резерва. Фото: vk.com/youthsport43

В дворце спорта «Торпедо» в городе Владимир прошло первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров. В соревнованиях приняли участие 343 спортсмена. На помост вышли 208 мужчин и 135 женщин из 37 регионов страны.

В региональном министерстве спорта и молодежной политики рассказали, что Кировскую область представляла воспитанница Вятской школы олимпийского резерва Ксения Козина. Девушка поделилась, что «соревнования прошли не очень гладко, не получилось реализовать все подходы». Несмотря на это кировчанка сумела завоевать первое место в рывке с результатом 71 килограмм, а также второе место в сумме двоеборья с результатом 154 килограмма.

- Это были мои первые соревнования после вынужденных карантинных мер, - поделилась Ксения. - Непосредственно сама подготовка проходила на сборах в подмосковном городе Рузе.

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