Телефонные мошенники обманули еще двух кировчанок

Сумма ущерба составила 176,2 млн рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С начала года в регионе зарегистрировали 3357 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области, это в полтора раза больше, чем год назад. В Кирове зафиксировали 2052 таких преступлений (+51,3%), в районах - 1305 (+51,7%). К уголовной ответственности привлекли 297 человек. Всего жители потеряли от действий жуликов 176,2 млн рублей.

Так, на днях в полицию обратилась 47-летняя кировчанка. Она рассказала, что накануне ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности ее банка. Номер телефона неизвестного был похож на номер службы поддержки клиентов банка. Кроме того, собеседник обратился к кировчанке по имени-отчеству.

Звонивший сказал женщине, что кто-то пытается похитить деньги с ее счета и попросил назвать реквизиты банковской карты, а также сообщить код подтверждения операции из СМС-сообщения, что кировчанка и сделала. В результате пострадавшая лишилась 64 тысяч рублей.

В Советске же в полицию обратилась 70-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала полицейским, что ей позвонил мошенник, который представился сотрудником контрольно-счетной палаты. Он напомнил о том, что несколько лет назад женщина приобретала у некой компании медицинские препараты. Выяснилось, что эти приборы якобы являются контрафактной продукцией и ей полагается компенсация в сумме 480 тысяч рублей. Для получения компенсации пенсионерку попросили внести процент за перевод.

Женщина поверила и перевела по указанным ей реквизитам 118 тысяч рублей, часть которых взяла в кредит. Обещанного она, конечно, так и не получила: телефонные номера незнакомцев стали недоступны.

Сотрудники полиции напоминают: если вам предлагают какую-либо компенсацию, то не стоит оплачивать комиссии и налоги до получения обещанных средств. О том, какие выплаты вам положены, уточняйте в государственных органах. Кроме того, нельзя сообщать неизвестным данные своих банковских карт.