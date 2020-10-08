Кировскую спичечную фабрику «Феникс» могут признать банкротом

Деревообрабатывающие предприятие возникло на базе бывшей спичечной фабрики «Красная Звезда» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ООО «Вятская промышленная группа» обратилось в Арбитражный суд Кировской области с исковым заявлением о признании ООО «Феникс» банкротом. Согласно информации с сайта компании, деревообрабатывающие предприятие возникло на базе бывшей спичечной фабрики «Красная Звезда», которая запустила свое производство в 1915 году. По данным на 2019 год, в штате организации числились 274 сотрудника. Отметим, что в текущем году завершилась реорганизация ООО «Феникс» в форме выделения из него другого юридического лица ООО «Форум». Причем, у второй компании основным видом деятельности значится аренда и управление собственным имуществом. Учредителем же всех компаний является Сергей Шитов.

Согласно сервису «МойАрбитр», сумма исковых требований к ООО «Феникс» составляет 11 миллионов 977 тысяч рублей.

Напомним, что ранее в группе «Красный Химик & Дымково» появилась информация о закрытии фабрики. Однако руководство поспешило опровергнуть слухи заявив, что ООО «Феникс» продолжает работать в штатном режиме.

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