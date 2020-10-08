Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: 80 случаев заражения за сутки

Сейчас их общее количество превышает девять тысяч
Ангелина Табрисова
КомментироватьОставить комментарий
Каждые сутки выявляют более полусотни новых случаев заражения коронавирусом среди кировчан.

Каждые сутки выявляют более полусотни новых случаев заражения коронавирусом среди кировчан.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки кировский Минздрав выявил среди жителей нашего региона 80 случаев заражения коронавирусом с симптомами болезни. В то же время из инфекционных стационаров выписали 148 выздоровевших. Известно, что у них болезнь протекала с осложнениями. По данным федерального оперштаба, накануне от коронавируса скончался еще один житель нашего региона.

По состоянию на 8 октября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 9266 случаев заражения с симптомами заболевания;

- 7902 заболевших выздоровели;

- 139 пациентов умерли - по данным федерального оперштаба;

- 2205 кировчан лечатся в инфекционных стационарах, у 1328 из них диагностирована пневмония;

- 9010 жителей региона находятся на амбулаторном лечении.

В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализировали 39 пациентов. На искусственной вентиляции легких находятся 14 человек.