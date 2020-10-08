Коронавирус в Кирове: 80 случаев заражения за сутки

Каждые сутки выявляют более полусотни новых случаев заражения коронавирусом среди кировчан. Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки кировский Минздрав выявил среди жителей нашего региона 80 случаев заражения коронавирусом с симптомами болезни. В то же время из инфекционных стационаров выписали 148 выздоровевших. Известно, что у них болезнь протекала с осложнениями. По данным федерального оперштаба, накануне от коронавируса скончался еще один житель нашего региона.

По состоянию на 8 октября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 9266 случаев заражения с симптомами заболевания;

- 7902 заболевших выздоровели;

- 139 пациентов умерли - по данным федерального оперштаба;

- 2205 кировчан лечатся в инфекционных стационарах, у 1328 из них диагностирована пневмония;

- 9010 жителей региона находятся на амбулаторном лечении.

В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализировали 39 пациентов. На искусственной вентиляции легких находятся 14 человек.