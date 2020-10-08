Летом от клещей пострадали почти 13 тысяч жителей Кировской области

В текущем году от клещей пострадало меньше кировчан, чем в минувшем. Фото: Мария ЛЕНЦ

За лето клещи покусали более 12 тысяч кировчан. Итоги сезона активности этих вредных насекомых подвело областное управление Роспотребнадзора.

По состоянию на 5 октября 2020 года в больницы региона с жалобами на укус клеща обратились 12589 кировчан. В минувшем году их число было куда больше - 16250 человек. Наибольшее количество обращений пришлось на июнь 2020 года.

Из почти тринадцати тысяч укушенных не повезло как минимум 40 жителям нашей области: у них выявили в итоге клещевой вирусный энцефалит. Среди этих несчастных - шестеро детей возрастом до 17 лет. По данным ведомства, в 2019 году не повезло большему количеству людей: энцефалит подцепили 104 человека, причем один случай оказался смертельным. На сей же раз летальных исходов в результате не произошло.

Клещевым боррелиозом в текущем году заболел 71 кировчанин, в том числе 12 несовершеннолетних. Год назад итог также был больше: 225 случаев заболевания.

Кировское управление Роспотребнадзора призывает жителей региона вакцинироваться осенью по наиболее эффективной системе иммунизации, а не откладывать прививки на весну.