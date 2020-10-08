Одну из управляющих компаний Кирова уличили в мошенничестве

Коммунальщики направили жильцам фиктивные квитанции за электроэнергию на общую сумму более 15 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове жители более 150 домов получили квитанции на оплату электроэнергии, которые оказались фиктивными. Выяснилось, что их незаконно высылала управляющая компания Ленинского района. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Оказалось, что ранее с УК по решению суда взыскали долг в размере более 43 млн рублей в пользу АО «ЭнергосбыТ Плюс». После этого коммунальщики решили направить собственникам жилья, которое обслуживают другие компании, фиктивные квитанции за электроэнергию на общую сумму более 15 млн рублей.

Прокуратура внесла представления руководителю УК Ленинского района. Материалы проверки направлены в региональную жилищную инспекцию. Сейчас нарушения устранены.