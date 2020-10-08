В Кировской области безработных стало меньше

Число безработных в регионе достигло 33 тысяч человек. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2020 году работу нашли более 18 тысяч жителей Кировской области. Начальник управления государственной службы занятости населения Руслан Бондарчук сообщил, что с сентября текущего года в регионе наблюдается снижение числа безработных граждан. К примеру, за прошедший месяц их стало меньше на 926 человек. Помимо этого, рабочие профессии остаются самыми востребованными на рынке труда.

- Наиболее частые вакансии, которые открывают работодатели, - это электромонтер, токарь, фрезеровщик, швея, инженеры различных специальностей, - отметил Руслан Бондарчук.

При этом уровень безработицы гораздо выше, чем в предыдущие годы. Региональный министр экономического развития и поддержки предпринимательства Наталья Кряжева рассказала, что сейчас число безработных в регионе достигло 33 тысяч человек. Отметим, что это практически в 4 раза больше, чем на начало 2020 года.

Специалисты считают, что рост связан с ограничительными мероприятиями, которые действовали в регионе, а также с введением упрощенной системы постановки на учет в качестве безработного.

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