В Кирове 38-летний мужчина пять месяцев избивал своего сына

Истязание ребенка продолжалось почти полгода. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кирове задержан 38-летний мужчина, подозреваемый в истязании собственного сына. Об этом сообщают прокуратура и Следком по региону.

Так, с апреля по сентябрь 2020 года кировчанин систематически избивал своего ребенка, причиняя 12-летнему мальчику боль и страдания. Когда этот факт вскрылся, Следком возбудил уголовное дело.

Прокуратура проверяет органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Возможно, именно они пропустили неблагополучную семью. Следователи также продолжают устанавливать все обстоятельства и причины произошедшего. Если вину отца докажут, ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.