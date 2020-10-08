В Малмыжском районе сбили 37-летнего пешехода

В результате аварии пешеход получил серьезные травмы. Фото: vk.com/gibdd43

В Малмыжском районе под колесами иномарки пострадал 37-летний пешеход. Информацию об аварии сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

В среду, 7 октября, вечером на улице Октябрьская в селе Савали произошла авария. По предварительным данным, 38-летний водитель Mitsubishi Carisma сбил пешехода, который шел по краю проезжей части.

В результате аварии мужчина получил серьезные травмы. Его срочно доставили в больницу.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых пять человек получили травмы.