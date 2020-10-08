В Кировской области «коллекторов» оштрафовали за назойливые звонки

Звонки от «коллекторов» поступали три раза в неделю. Фото: pixabay.com

Кировской области наказали «коллекторов», которые терроризировали пожилого мужчину и его дочь звонками с требованиями о возврате долга. Подробностями об инциденте поделились в пресс-службе областного УФССП.

К кировским судебным приставам обратился мужчина с жалобой на многочисленные звонки от микрофинансовой организации. Сотрудники УФССП провели административное расследования и выяснили, что вызовы поступали три раза в неделю. Этот факт подтвердился и детализацией звонков, а также аудиозаписями. В итоге служебные приставы обратились в суд с требованием привлечь «коллекторов» к ответственности.

- Суд признал микрофинансовую организацию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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