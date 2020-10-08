В Кировской области назначили нового военного комиссара

Полковник Геннадий Боков ранее командовал 18 отдельной бригадой радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа. Фото: kirovreg.ru

Новый руководитель областного комиссариата заменил на посту Юрия Мешавкина, который с 2014 года возглавлял военкомат. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Полковник Геннадий Боков ранее командовал 18 отдельной бригадой радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа. За время службы в Вооруженных силах РФ с 1994 года по сегодняшний день он занимал ключевые воинские должности и особое внимание уделял вопросам повышения боевой и мобилизационной готовности.

Напомним, что Юрий Мешавкин сейчас возглавляет военный комиссариат Омской области. Эту должность он занимает с 14 сентября 2020 года.