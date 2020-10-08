Правительство Кировской области проработает правила содержания домашних животных

Понятие "неконтролируемого передвижения животного" хотят закрепить в законе.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
В Кировской области приняты изменения в закон «О ветеринарии в Кировской области». Вятские парламентарии согласились наделить региональное правительство полномочиями по установлению правил содержания и защиты домашних животных на территории субъекта. Начальник управления ветеринарии Сергей Чучалин рассказал, что данные изменения необходимы из-за отсутствия на федеральном уровне четких требований, предъявляемых к владельцам домашних питомцев.
Сейчас правительство сможет проработать и конкретизировать понятия:
- надлежащего ухода за животными;
- нежелательного потомства у животных;
- неконтролируемого передвижения животного;
- натравливания животных.
Сергей Чучалин также сообщил, что в регионе продолжат совершенствовать правила отлова безнадзорных животных. В частности, обсуждается введение обязательной фиксации отлова, в том числе видеозаписи процесса.
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