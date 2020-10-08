В 2020 году на дорогах Кировской области погибли 89 человек

За девять месяцев нынешнего года в Кировской области зарегистрировали 1176 ДТП. Фото: vk.com/gibdd43

Кировчане стали реже попадать в ДТП. По данным областной ГИБДД, количество аварий на дорогах региона снизилось в течение 2020 года, как и число погибших в них людей.

Так, за девять месяцев нынешнего года в Кировской области зарегистрировали 1176 ДТП. В них погибли 89 человек и пострадали 1548. В самом центре региона зафиксировано 590 аварий с 20 погибшими и 760 пострадавшими. По данным ведомства, количество ДТП снизилось в течение девяти месяцев на 7,4%, а травмированных - на 1%. Чего, к сожалению, не скажешь о погибших: количество не переживших аварию кировчан возросло на 33,3%.

Основная причина смертельных аварий - выезд на встречную полосу. Именно из-за этого обстоятельства в 2020 году погиб каждый пятый человек. Каждое третье ДТП связано с наездом на пешеходов. Так, в нынешнем году в нашей области погиб 31 пешеход, и еще 304 получили травмы. Основная причина - темное время суток плюс халатность и неосторожность самих людей.

А вот число аварий по вине пьяных водителей сократилось на 11,4%. В таких ДТП погибли 29 человек и пострадали 246.

В общем за текущий год на дорогах региона выявили более 191 тысячи нарушений ПДД:

- 2837 - выезд на встречку;

- 3191 - нарушение правил проезда пешеходного перехода;

- 3992 пьяных либо отказавшихся от медосвидетельствования водителя;

- 3302 бесправника.

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