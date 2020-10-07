Турнир «Волга-Спорт-Арена»: первый матч ХК «Родина» состоится 13 октября

Хоккеисты ХК «Родина» сыграют в дивизионе «Б». Фото: vk.com/hcrodinakirov

С 13 по 18 октября в Ульяновске состоится очередной предсезонный турнир «Волга-Спорт-Арены». В текущем году за кубок сразятся семь команд, которые будут разделены на две группы.

Хоккеисты ХК «Родина» сыграют в дивизионе «Б». Противниками по группе станут команды: сыктывкарский «Строитель», ульяновская «Волга-2» и московское «Динамо-Кралатское».

Календарь игр турнира для ХК «Родина»:

- 13 октября: «Родина» - «Строитель»;

- 14 октября: «Волга-2» - «Родина»;

- 15 октября: «Динамо-Крылатское» - «Родина»;

- 17 октября: полуфиналы;

- 18 октября: матч за третье место и финал.

Отметим, что в прошлом году наша ледовая дружина завоевала на соревнованиях серебряные медали. Сейчас команда тренируется в Кирове на базе легкоатлетического манежа в «Вересниках», а также на льду дворца спорта «Союз».

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