Турнир «Волга-Спорт-Арена»: первый матч ХК «Родина» состоится 13 октября

Хоккеисты ХК «Родина» сыграют в дивизионе «Б». Фото: vk.com/hcrodinakirov
С 13 по 18 октября в Ульяновске состоится очередной предсезонный турнир «Волга-Спорт-Арены». В текущем году за кубок сразятся семь команд, которые будут разделены на две группы.
Хоккеисты ХК «Родина» сыграют в дивизионе «Б». Противниками по группе станут команды: сыктывкарский «Строитель», ульяновская «Волга-2» и московское «Динамо-Кралатское».
Календарь игр турнира для ХК «Родина»:
- 13 октября: «Родина» - «Строитель»;
- 14 октября: «Волга-2» - «Родина»;
- 15 октября: «Динамо-Крылатское» - «Родина»;
- 17 октября: полуфиналы;
- 18 октября: матч за третье место и финал.
Отметим, что в прошлом году наша ледовая дружина завоевала на соревнованиях серебряные медали. Сейчас команда тренируется в Кирове на базе легкоатлетического манежа в «Вересниках», а также на льду дворца спорта «Союз».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635