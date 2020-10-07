В Кирове возбудили уголовное дело по факту гибели восьмилетней девочки в пожаре

Сейчас этим делом занимается областной Следственный комитет.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
По факту гибели восьмилетней кировчанки на пожаре возбудили уголовное дело. Информацию об этом сообщает областной Следком.
Напомним, ЧП произошло 6 октября около 23 часов. Пожар вспыхнул в квартире одного из жилых домов на улице Свердлова в областном центре. На месте происшествия спасатели обнаружили тело восьмилетней девочки. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.
По факту гибели ребенка провели доследственную проверку. Итогом стало решение о возбуждении уголовного дела по статье «причинение смерти по неосторожности». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.