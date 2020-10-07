В Кирове нашли автолюбителя, угрожавшего мотоциклисту автоматом

Предмет, похожий на автомат, им и оказался - правда, охолощенным. Фото: скрин с видео vk.com/kirovmp

Кировская полиция нашла автолюбителя, угрожавшего мотоциклисту предметом, похожим на автомат. И это оказалось-таки оружием - правда, вполне легальным. Информацию сообщает областное УМВД.

Напомним, на днях на улице Щорса произошла разборка между мотоциклистом и автомобилистом. Неизвестно, что они не поделили, но в какой-то момент водитель легковушки достал автомат из багажника и направил его на оппонента. Всадник на железном коне оказался не робкого десятка, и автолюбителю пришлось спрятать оружие обратно. В итоге оба разъехались восвояси.

Полиция провела проверку и нашла не слишком адекватного автомобилиста. Им оказался 29-летний кировчанин. А тот самый «предмет, похожий на оружие» - охолощенным автоматом Калашникова. Находится он в свободной продаже, и предназначен для имитации стрельбы светозвуковыми патронами.

На любителя помахать автоматом завели уголовное дело за хулиганство. Теперь молодому человеку грозит наказание - вплоть до лишения свободы на пять лет.