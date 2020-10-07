«Бурно и неожиданно»: в Кирове состоялось очередное заседание суда о передаче Александровского костела

В 1903 году католики Вятки на свои деньги возвели Александровский костел. Фото: архив «КП»

Второй Арбитражный апелляционный суд продолжает рассматривать жалобу вятских католиков по делу о передаче Александровского костела приходу. Подробностями процесса на своей странице в Facebook поделился юрист Ян Чеботарев, который представляет интересы верующих в суде.

По словам защитника, судебный процесс прошел бурно и закончился неожиданно. Так, представители правительства не смогли ответить на вопросы суда.

- Если костел новодел и историческое здание было «утрачено», как считает правительство в 1990-1991 годах, почему тогда этот объект является памятником истории и архитектуры? - поделился юрист. - Имеет ли самостоятельное значение и возможно ли использование той части существующего здания, что была пристроена в 90-х годах?

В итоге суд вновь отложил рассмотрение дела. Следующие прения сторон состоятся 10 ноября.

Напомним, что ранее суд рекомендовал правительству Кировской области уладить спор с католиками. В свою очередь верующие отправили официальное письмо губернатору с предложением о совместном использовании Александровского костела.

- Возможность договориться правительство не нашло, - написал юрист. - Во всяком случае на наше письмо, нам ответили обычной отпиской.

По словам Яна Чеботарева, верующие планируют добиваться передачи им здания во всевозможных инстанциях. Свое право на костел приход обосновывает законом от 2010 года, согласно которому религиозные организации могут вернуть имущество, принадлежавшее им до революции.

СПРАВКА «КП»

В 1903 году католики Вятки, большую часть, которых составляли ссыльные поляки, на свои деньги построили храм. В 1922 году были реквизированы церковные ценности, а костел работал до 1933 года. Затем здание передали зооветинституту, а в 90-х оно стало концертным залом.

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