Жители Кировской области увидят звездопад

Метеоры полетят из точки на небе в созвездии Дракона. Фото: vk.com/astro_kirov

Кировчане смогут понаблюдать за звездопадом под названием «Дракониды» невооруженным глазом. Об этом сообщили в паблике «Любительская астрономия в Кирове».

Метеоры полетят из радианта (точки на небе - Ред.) в созвездии Дракона. Звездопад продлится всю ночь. Астрономы-любители советуют во время наблюдений принять удобную позу сидя или лежа и смотреть на открытый горизонт.

Правда, в этом году полноценно увидеть звездопад не получится, потому что завтра, 8 октября, в 20:00 Луна значительно засветит небо. В поле зрения кировчан попадут только самые яркие метеоры.