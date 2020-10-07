Алкоголизм, ОРВИ и туберкулез: чем болели кировчане в 2019 году

По большей части кировчане страдали болезнями органов дыхания. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кировчане стали чаще хворать. Причем, по большей части - болезнями органов дыхания. Как сообщает Кировстат, им отводится 48,6% в структуре заболеваемости. Чаще всего у жителей фиксировали острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей. Стоит заметить, что в 2019 году из расчета на 100 тысяч человек от болезней органов дыхания умерло на 23,7% меньше кировчан, чем в 2018 году.

Намного меньше зафиксировано травм, отравлений и других последствий внешних факторов - 14%. На долю инфекционных и паразитарных болезней, а также системы кровообращения и кожи выпало менее 5%.

К сожалению, кировчан стала чаще поражать онкология. К концу 2019 года на учете по «злокачественному новообразованию» стояло 35778 человек - на 3,4% больше, чем в предыдущем году. Количество умерших от заболевания составило 2805 жителей региона. В расчете на 100 тысяч человек, это на 1,6% меньше, чем в 2018 году.

В 2019 году у 406 кировчан диагностировали активный туберкулез. Почти 80% заболевших - люди в возрасте 25-64 лет. Всего же, от туберкулеза умерли 0,2% населения региона.

Серьезной остается ситуация с приверженностью кировчан «зеленому змию». Так, в минувшем году 852 жителя региона попали в больницы с диагнозом «алкоголизм и алкогольные психозы». Эта цифра на 5,6% больше зафиксированной в 2018 году. Стоит заметить, что мужчин, страдающих первым недугом, в 3,3 раза больше, чем женщин. По данным федерального Минздрава, Кировская область в 2019 году заняла 7 место в ПФО по заболеваемости алкоголизмом.