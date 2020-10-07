Кировская курьерская служба не платила своим сотрудникам зарплату

Прокуратура Ленинского района города Кирова провела проверку исполнения трудового законодательства в ООО «Продвижение». Фото: epp.genproc.gov.ru

Работникам кировской курьерской службы «Продвижение» выплатили долги по заработной плате в размере 2,6 миллиона рублей. Задолженность перед 67 сотрудниками удалось погасить после вмешательства региональной прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В настоящее время в отношении руководителя организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

Ранее «Комсомолка» писала, что в Кирово-Чепецке предприниматель предстал перед судом за невыплату зарплаты.

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