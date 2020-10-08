В Кирове могут провести финал всероссийских соревнований по киберспорту

Вятские киберспортсмены достойно показывают себя на крупных соревнованиях Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В региональном правительстве обсудили развитие киберспорта в области. Так, сейчас у региона есть возможности и для проведения финала Всероссийской интеллектуально-киберспортивной школьной лиги. Об этом заявила министр спорта и молодежной политики Кировской области Анна Альминова. По ее словам, регион имеет большой опыт проведения международных и всероссийских соревнований по различным видам спорта.

В ходе встречи глава региона Игорь Васильев также заявил, что выступит с предложением ввести классы киберспорта в школах полного дня в Кировской области на ближайшем заседании рабочей группы Госсовета по образованию.

Добавим, что финалы Кубка Кирова по киберспорту проводятся с 2014 года. В 2015 году на Вятке состоялся первый междугородний турнир, участие в котором приняли 250 киберспортсменов. А в марте этого года начал работать Центр Киберспорта на 45 игровых станций. Кроме того, в 2020 году Киров принял грандиозный финал фестиваля WESG Russia, посвященный компьютерным играм. Вятские киберспортсмены достойно показывают себя на крупных соревнованиях и входят в составы российских команд за рубежом.