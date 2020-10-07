Кировские дворы ремонтируют с многочисленными нарушениями

На 11 объектах не соблюдена высота бордюров и съезды на проезжую часть. Фото: vk.com/onfkirov

Прокуратура Кировской области выявила многочисленные нарушения при благоустройстве дворовых территорий в Кирове.

Подрядчик АО «Гордормостстрой» по условиям контракта должен был завершить работы в 36 дворах города в срок до 15 сентября. Однако на 21 сентября работы были завершены только на 16 участках. На момент проверки благоустройство продолжалось в 15 дворах, а на двух объектах «Гордормостстрой» к работам даже не приступал. Нарушил условия контракта и подрядчик «Асфальтстрой», который выполнял благоустройство двора на улице Лепсе, 49.

Общественники рассказали, что часто встречающиеся нарушения: съезды для инвалидов сделаны некачественно, стыки нового и старого асфальта выполнены неправильно, а в некоторых дворах покрытие уже стало крошиться.

В надзорном ведомстве отметили, что на 11 объектах не соблюдена высота бордюров, а также имеются перепады в местах съезда на проезжую часть.

- По результатам проверки прокуроры Ленинского и Октябрьского районов города Кирова внесли представления об устранении выявленных нарушений законов руководителям АО «Гордормостстрой» и ООО «Асфальтстрой», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, главе администрации Кирова внесено представление за непроведение претензионной работы с подрядчиками.

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