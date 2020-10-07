В Кирове прошел межрегиональный фестиваль «Малиновый звон на Вятке».

На фестивале выступили 16 звонарей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Свое искусство 4 октября продемонстрировали 16 звонарей-участников из Кирова, Кировской области, гости из Архангельской области и Санкт-Петербурга, а также юные звонари Детской школы искусств «Пастораль». Зрители своими аплодисментами оценивали сольное и ансамблевое исполнение звонов. Как сообщают в городской администрации, особенно бурные аплодисменты достались звонам, сыгранным преподавателем школы искусств «Пастораль» Владимиром Стромовым и его учеником Михаилом Лупповым на малой звоннице.

Исполнилось и желание вятских звонарей познакомиться со столичными традициями звонов. Мастер-классы на переносных звонницах Детской школы искусств «Пастораль» и колокольне Спасского собора для всех участников фестиваля провел рукодитель Санкт-Петербургской школы звонарей Владимир Кайчук.

Завершился фестиваль по традиции совместным перезвоном мастеров необычного музыкального жанра.