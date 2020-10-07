В Кирове рабочий погиб, упав с металлической балки

Мужчина погиб, сорвавшись с металлической балки. Фото: vk.com/suskko

В Кирове во время проведения демонтажных работ погиб мужчина. Информацию передает областной Следственный комитет.

Происшествие случилось 6 октября около семи часов утра. Работы проходили на улице Павла Корчагина, 1а. Как выяснило ведомство, 45-летний мужчина во время демонтажа металлической конструкции сорвался с балки. Упав с высоты второго этажа, рабочий скончался на месте.

Сейчас ведомство устанавливает все обстоятельства и причины трагедии. Проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины. По результатам будет принято процессуальное решение.

К сожалению, это не первая подобная трагедия. Напомним, в конце сентября мы писали о 24-летнем рабочем, погибшем во время работ на ж/д станции. Молодого человека засыпало землей, когда он находился на дне котлована.