В Кирове водитель иномарки сбил пенсионерку

В результате аварии пенсионерка получила тяжелые травмы. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове за сутки сбили двух пешеходов. Информацию об авариях сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

Во вторник, 6 октября, утром около дома №58 на улице Ивана Попова сбили пенсионерку. По предварительным данным, 33-летний водитель Hyundai Creta сбил 84-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. В результате аварии пенсионерка получила тяжелые травмы. Ее срочно доставили в больницу.

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло вечером на улице Ленина. 18-летняя девушка-водитель Datsun сбила 10-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неустановленном месте. К счастью, травмы оказались несерьезными и ребенку не понадобилась помощь врачей.