В Фаленском районе 25-летний парень насмерть забил родственника шваброй

Вскоре молодого человека будут судить за убийство родственника. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Фаленском районе 25-летний мужчина насмерть забил своего родственника. Вскоре он предстанет перед судом. Подробности сообщил областной Следственный комитет.

Трагедия произошло 8 июля в деревне Леваны. Как выяснилось, в тот день обвиняемый выпивал со своим 49-летним дядей. В ходе застолья между ними развернулся словесный конфликт, перешедший в драку, и 25-летний племянник избил своего дядю. В какой-то момент ему под руку подвернулась швабра, и он пустил в ход уже ее.

По сообщению следователей, молодой человек нанес своему родственнику не менее 40 ударов по всему телу. Пострадавшего госпитализировали. Однако, несмотря на все усилия медиков, мужчина скончался в больнице на следующий день.

Молодого человека задержали, в совершенном он сознался. Следствие направило уголовное дело вместе с обвинительным заключением в суд. 25-летнему парню грозит от шести до пятнадцати лет тюрьмы.