В Яранском районе легковушка сбила лося: водитель госпитализирован

Водитель легковушки выжил, однако его пришлось госпитализировать. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области произошло очередное ДТП с участием диких животных. К счастью, никто из людей не погиб. Информацию сообщает областная ГИБДД.

Авария произошла в Яранском районе в 00.25. ВАЗ-2114 ехал по 159 км федеральной трассы «Вятка», когда на дорогу резко выскочил лось. 26-летний водитель не успел среагировать и сбил животное.

Удар оказался сильным - машина буквально прогнулась под весом лося. Сам водитель серьезно пострадал, и ему пришлось вызвать «скорую помощь». Мужчину госпитализировали.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло шесть ДТП, в которых получили травмы девять человек, в том числе двое детей.