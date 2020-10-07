В Кирове пожар унес жизнь восьмилетней девочки

Сейчас Следственный комитет устанавливает причины пожара и гибели ребенка. Фото: vk.com/suskko

В Кирове на пожаре погибла восьмилетняя девочка. Информацию об этом сообщает областной Следственный комитет.

ЧП произошло 6 октября около 23 часов. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома на улице Свердлова. На месте происшествия спасатели нашли тело ребенка. Восьмилетнюю девочку не удалось спасти.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. Сейчас этим делом занимаются следователи. Ведомство начало проверку по факту гибели девочки. Устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщает ГУ МЧС по Кировской области, всего за минувшие сутки в регионе произошло восемь пожаров, три из них - в жилых домах.