Мусор в одном из детсадов Слободского создавал угрозу жизни и здоровью детей

Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Фото: Евгения ГУСЕВА

На территории детского сада «Березка» в Слободском нашли бытовой мусор. Об этом рассказали в областной прокуратуре.

О случившемся стало известно в интернете. Слободская межрайонная прокуратура убедилась, что в детсаду действительно разбросали стекло, битую посуду и керамическую плитку, и внесла представление директору учреждения.

После вмешательства органов мусор с территории «Березки» убрали. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает.