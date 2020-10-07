Мусор в одном из детсадов Слободского создавал угрозу жизни и здоровью детей

Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает.
Фото: Евгения ГУСЕВА
На территории детского сада «Березка» в Слободском нашли бытовой мусор. Об этом рассказали в областной прокуратуре.
О случившемся стало известно в интернете. Слободская межрайонная прокуратура убедилась, что в детсаду действительно разбросали стекло, битую посуду и керамическую плитку, и внесла представление директору учреждения.
После вмешательства органов мусор с территории «Березки» убрали. Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает.