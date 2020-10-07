В Кирове увеличилось число бригад неотложной медицинской помощи

Количество бригад «скорой помощи» увеличилось до 50. Фото: kirovreg.ru

В Кирове увеличили количество бригад «неотложки». Такую информацию сообщает пресс-служба правительства области. Все дело во «вступлении в новый эпидемиологический сезон».

Корректировки в регламент работы амбулаторных и оперативных служб вносятся постоянно - из-за роста заболеваемости ОРВИ и пандемии коронавируса. Так, для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи в Кирове ежедневно работают 45 бригад «скорой». Сейчас областной Минздрав принял решение увеличить это число до 50. При поликлиниках города работает 21 мобильная бригада неотложной службы, и дополнительно организована работа еще 22.

Кроме того, в регионе увеличили объем исследований на коронавирус. Ранее в сутки проводили около двух тысяч тестов, теперь - более пяти. Их проводят бесплатно по показаниям лечащего врача.

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